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330 يوما للعدوان على فلسطين..مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى..

السبت 31 أغسطس 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
330 يوما للعدوان على فلسطين..مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى..



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 330 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وشن طيران الاحتلال سبع غارات دامية خلال ساعات الليل توزعت ما بين خان يونس والنصيرات وغزة وجباليا.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء من عائلة "أبو بكر" و 15 إصابة جراء استهداف الإحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة "الجبور" في منطقة جورة اللوت بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وارتقى اربعة شهداء واصيب عشرون اخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العصار جنوب شرق خان يونس، والشهداء هم د.عبد الرؤوف عمار العصار والأشقاء ميسون، ياسمين وقصي عمار العصار.
واستشهد 21 مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في قصف متفرق على خان يونس ورفح ووصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي والمشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة.
وواصل جيش الاحتلال تأجير المنازل غربي رفح جنوب قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال اربع غارات دامية على مخيم النصيرات وسط القطاع.
واستشهد سبعة ووقع عدد من الإصابات جراء قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عليان غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتقى اربعة شهداء ووقع عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في منطقة الحساينة غربي النصيرات.
وارتفع عدد الشهداء الى خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الطابق الاخير لعمارة تعود لعائلة حمد في مخيم 1 بمخيم النصيرات وسط القطاع.
وارتقى ثلاثة شهداء هم اب وأم وطفل بقصف منزل عائلة الشطلي بمخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي مدينة غزة ارتقى شهداء واصيب عشرة اخرون في قصف منزل لعائلة "حجاج" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
واستهدفت طائرات الاحتلال تستهدف شقة سكنية بمنطقة تل قليبو بمحيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.
وانتشل المسعفون اربعة شهداء وإصابات في استهداف عمارة نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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