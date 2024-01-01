"أكسيوس": محادثات الهدنة الأسبوع الماضي في الدوحة كانت مفصلة وبناءة

الدوحة / سما /

أفاد موقع "أكسيوس"، أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة كانت مفصلة وبناءة، حيث حضرها جميع الأطراف المعنية.

وأضاف "باراك رافيد" أن المشاورات ما زالت مستمرة، مع التركيز حاليًا على تفاصيل تنفيذ الصفقة لضمان نجاحها.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الخميس قال ان المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى تحرز تقدمًا.

وأضاف سوليفان للصحفيين في بكين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ: "المفاوضون يركزون على التفاصيل، مما يعني أننا قد وصلنا بالمناقشات إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة، وهذا يعد إشارة إيجابية على التقدم".