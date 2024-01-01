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الاحتلال : عملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل وتحييد المنفذ

السبت 31 أغسطس 2024 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : عملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل وتحييد المنفذ



القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطنان، ليل الجمعة، السبت، جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.


وقالت مصادر عبرية، إن فلسطيني فتح النار عند مدخل مستوطنة "كرمي تسور" قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه.

وتم تفعيل تحذير من احتمال دخول مهاجمين إلى كرمي تسور. وقد طلب "قيادة الجبهة الداخلية" من المستوطنين الدخول إلى أماكن محمية داخل المنازل وإغلاق الأبواب بإحكام.

وفي وقت لاحق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تلقي تقرير بشأن شخص فتح النار داخل مستوطنة كرمي تسور وقد تم "تحييده" في الموقع، ولا يزال التحقيق جارياً.

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