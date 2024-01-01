القناة 12 العبرية : إسرائيل تخطط للبقاء في غزة للجيل القادم

القدس المحتلة/سما/

قال مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية عميت سيجال، الجمعة، إن "إسرائيل تخطط للبقاء في غزة للجيل القادم".

وأضاف، "هذا هو السبب وراء رصف طريق سريع ذو مسارين في فيلادلفيا، ولهذا السبب تتمركز فرق كاملة في رفح ونتساريم".

ويضغط وزراء في الحكومة الإسرائيلية على نتنياهو ليأمر بإخلاء كامل لما تبقى في مدينة غزة.

وقرر مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وتمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الجيش يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.