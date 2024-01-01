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مفوض الأونروا: إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الجمعة 30 أغسطس 2024 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا: إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الجمعة، إن إسرائيل قتلت أكثر من 150 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تؤكد أن 150 طفلاً فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على أن "العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة".

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