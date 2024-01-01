جيش الاحتلال ينسحب من طولكرم ويوسع عدوانه على جنين

طولكرم/سما/

وسّع جيش الاحتلال عدوانه المستمر على محافظة جنين والذي دخل يومه الثالث على التوالي، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مركبة في بلدة الزبابدة جنوب جنين وكان بداخلها مجموعة من الشبان.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة أحد المنازل في أحد أحياء بلدة الزبابدة وقامت بافتعال اشتباك وهمي في محيط المنزل المحاصر، بينما كانت طائرة مُسيرة ترصد التحركات داخل البلدة. وسرعان ما قصفت مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان في منطقة مجاورة.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال أنه قام باغتيال المطارد وسام حازم واثنين آخرين من خلال استهداف هذه المركبة، في حين لم تؤكد أي مصادر رسمية ذلك، حيث قام الاحتلال باختطاف جثامين من كانوا داخل المركبة.

وفي مدينة جنين، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وما زالت تفرض حصاراً مشدداً على مداخل المدينة مع تواجد كبير للآليات العسكرية في الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني قبل أن تعتقل عدداً منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت ليلة أمس من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، مخلفة خمسة شهداء ودماراً هائلاً في منازل المواطنين والبنية التحتية.