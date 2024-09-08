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الصحة الفلسطينية : البدء بحملة التطعيم في قطاع غزة ضد شلل الأطفال بعد غد الأحد

الجمعة 30 أغسطس 2024 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : البدء بحملة التطعيم في قطاع غزة ضد شلل الأطفال بعد غد الأحد



رام الله/سما/

أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.

وشدد على أن وزارة الصحة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف"، و"الأونروا"، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.

وتوجه وزير الصحة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.

ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.

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