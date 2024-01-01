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استطلاع معاريف: عودة بينت على رأس حزب جديد ستجعله القوة السياسية الأولى في إسرائيل

الجمعة 30 أغسطس 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف: عودة بينت على رأس حزب جديد ستجعله القوة السياسية الأولى في إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39 بالمئة يفضلون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويشير الاستطلاع الى أن "عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت للمشهد السياسي على رأس حزب جديد ستجعله القوة السياسية الأولى في إسرائيل".

ولفتت الصحيفة الى ان "تشكيل بينت لحزب جديد سيضعف قوة أحزاب المعارضة الحالية ويبقي تمثيلها على 40 مقعدا بالكنيست".

وفيما لو جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب نفتالي بينت يتقدم ب 23 مقعدا، بينما الليكود 21 مقعدا، وأحزاب غانتس 21، ولبيد 14، وليبرمان 15 مقعدا، وبن غفير 9 مقاعد، وسموتريتش 4 مقاعد.

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