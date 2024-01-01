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طائرات الاحتلال تغتال ثلاثة مواطنين في قرية الزبابدة قرب جنين ..

الجمعة 30 أغسطس 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تغتال ثلاثة مواطنين في قرية الزبابدة قرب جنين ..



جنين/سما/

 واصل  الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية،لليوم الـ 3 على التوالي، وسط عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية والشوارع والمباني. 

وصباح اليوم الجمعة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال مركبة قرب بلدة الزبابدة شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية إعلامية في جنين، فإن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء الثلاثة، بدون الكشف عن هويتهم حتى الآن.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانٍ له، أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت موقعًا خلال اشتباكات دارت في جنين بالضفة الغربية.

وهدمت قوات الاحتلال أجزاء من مسجد خالد بن الوليد، في الحارة الشرقية بمدينة جنين، بحسب ما أفاد به سكان محليون. 

ووفق مصادر محلية، فإن التيار الكهربائي انقطع عن جميع أنحاء المخيم تزامنا مع توغل قوات الاحتلال.

وشنت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حملة تفتيش واسعة في الحي الشرقي من جنين صباح اليوم الجمعة،  واحتجزت بعض الأهالي ونكلت بهم. 

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد، وأخضعت المواطنين لتحقيقات ميدانية قاسية، مما أسفر عن اعتقال عدد منهم.

واقتحمت جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية، وسط مخيم جنين، تزامنًا مع تدمير ممنهج للبنية التحتية وعمليات تجريف.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة جنين ومخيمها، في وقت يواصل فيه حصار المدينة وإغلاق جميع مداخلها، وسط تمركز لقواته في 15 منطقة سكنية.

وأكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، في بيان مقتضب، أنها فجّرت عبوات ناسفة بآليات جيش الاحتلال في محور الجلبوني، محققة إصابات مباشرة.

وأضافت أنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقًا في خط إمداد التعزيزات العسكرية على طريق السهل، كما خاضت اشتباكات ضارية في محاور القتال في شارع حيفا. 

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