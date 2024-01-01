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الكابينت "الإسرائيلي" يصوّت على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا

الجمعة 30 أغسطس 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت "الإسرائيلي" يصوّت على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي صادق الليلة على بقاء الجيش "الإسرائيلي" في محور فيلادلفيا.

ووفق كان العبرية، فإن الخرائط التي تحدد بقاء الجيش "الإسرائيلي" في محور فيلادلفيا رسمها الجيش، مشيرة إلى الولايات المتحدة تبنتها كجزء من الصفقة المحتملة.

وأضاف القناة أن قرار بقاء الجيش "الإسرائيلي" في محور فيلادلفيا يقرب الصفقة ويجبر حماس على التنازل. وفق زعمها

وأوضحت أن نتنياهو أكد تصميم "إسرائيل" على إبقاء محور فيلادلفيا تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة.

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