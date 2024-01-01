سرابا القدس: توظيف الأرض بالشكل الصحيح هو المرحلة الثانية من القتال بالضفة

رام الله/سما/

اعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، عن الانتقال في أعمال التصدي والقتال إلى المرحلة الثانية والتي تعتمد على توظيف الأرض بالشكل الصحيح وإعادة بناء القدرات ونصب الكمائن وتفجير العبوات، في سلسلة عمليات نوعية.

وفي بيان، اوضحت السرايا ان قواتها حققت في المرحلة الثانية سلسلةً من العمليات العسكرية الكبرى والتي غيرت مسار المعركة، وعلى رأسها كمائن الموت في جنين وطولكرم وليس آخرها الكمين المركب في منشية الشجعان والذي جاء كردٍّ مباشر على عملية اغتيال قائد كتيبة طولكرم القائد أبو شجاع، ما أدى لإصابة وقتل عدة جنود اسرائيليين.

وأضافت السرايا أن الاحتلال اعتمد أسلوبا إرهابيا في مدن الضفة ضمن سياسة العقوبة الجماعية اذ أحرق منازلا ودمر الكثير من البنى التحتية بالإضافة لأعمالٍ تخريبية مختلفة.

واكدت السرايا ان هجوم جيش الاحتلال يعزز الروح الجماعية في القتال ووحدة الصف وسحق العدو.