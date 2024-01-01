  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرابا القدس: توظيف الأرض بالشكل الصحيح هو المرحلة الثانية من القتال بالضفة

الخميس 29 أغسطس 2024 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرابا القدس: توظيف الأرض بالشكل الصحيح هو المرحلة الثانية من القتال بالضفة



رام الله/سما/

اعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس،  عن الانتقال في أعمال التصدي والقتال إلى المرحلة الثانية والتي تعتمد على توظيف الأرض بالشكل الصحيح وإعادة بناء القدرات ونصب الكمائن وتفجير العبوات، في سلسلة عمليات نوعية.

وفي بيان، اوضحت السرايا ان قواتها حققت في المرحلة الثانية سلسلةً من العمليات العسكرية الكبرى والتي غيرت مسار المعركة، وعلى رأسها كمائن الموت في جنين وطولكرم وليس آخرها الكمين المركب في منشية الشجعان والذي جاء كردٍّ مباشر على عملية اغتيال قائد كتيبة طولكرم القائد أبو شجاع، ما أدى لإصابة وقتل عدة جنود اسرائيليين.

وأضافت السرايا أن الاحتلال اعتمد أسلوبا إرهابيا في مدن الضفة ضمن سياسة العقوبة الجماعية اذ أحرق منازلا ودمر الكثير من البنى التحتية بالإضافة لأعمالٍ تخريبية مختلفة.

واكدت السرايا ان هجوم جيش الاحتلال يعزز الروح الجماعية في القتال ووحدة الصف وسحق العدو.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : الوسطاء يقدمون مُقترحًا جديدًا بشأن “فيلادلفيا” و”نتساريم”..

مشعل يدعو إلى العودة للعمليات الاستشهادية وفتح الصراع مع إسرائيل وتجاوز كل الحدود

القناة 12 العبرية: نتنياهو طلب عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر بمحور فيلادلفيا ورئيس “الشاباك” رفض..

السويد ترفض استقبال جرحى غزة

البرغوثي: تعيين الاحتلال إلعاد غورن يؤكد نية اسرائيل إبقاء الاحتلال العسكري الكامل لغزة

غزة: حزب الشعب ينعى الشهداء محمد يونس وحسام عبدو وعائلتيهما

حديث عن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة للتطعيم ضد شلل الأطفال.. مكتب نتنياهو ينفي

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي وافق على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام في 3 مناطق بغزة

هارتس : الوسطاء يقدمون مُقترحًا جديدًا بشأن “فيلادلفيا” و”نتساريم”..

صحيفة عبرية : إسرائيل بدأت بتنفيذ (النكبة) بالضفّة بعد غزّة..

الشهر الأكثر دموية..معاريف : مقتل 15 جندياً إسرائيلياً خلال المواجهات الساخنة على جبهتي غزة ولبنان..

ارتقاء 6 شهداء.. اغتيال قائد سرايا القدس "أبو شجاع" خلال معارك مع الاحتلال في طولكرم..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية