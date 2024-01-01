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غالانت : يجب توسيع أهداف حرب غزة لتشمل عودة سكان شمال إسرائيل

الخميس 29 أغسطس 2024 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : يجب توسيع أهداف حرب غزة لتشمل عودة سكان شمال إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس، إلى توسيع نطاق الأهداف المعلنة للحرب في غزة لتشمل تمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم منها بسبب هجمات "حزب الله" .

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب: لقد أجريت اليوم تقييما خاصا للوضع قبل بداية العام الدراسي، مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، وكبار أعضاء الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية".

وذكر: "مهمتنا على الجبهة الشمالية واضحة، لضمان العودة الآمنة للمجتمعات الشمالية، وأضاف: "لقد وافقت على خطة الجيش الإسرائيلي للتحضير الشامل لافتتاح العام الدراسي في الأول من سبتمبر في المناطق الجنوبية والشمالية".

وتابع غالانت: "سنضيف إجراءات وقائية ونزيد تواجد القوات ونجري حوارا منتظما مع رؤساء المجالس ومديري المؤسسات التعليمية للتأكد من وصول الطلاب إلى المدارس بأمان والحفاظ على روتين الدراسة.. حتى في أوقات الحرب، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن نوسع أهداف الحرب".

وقال: "هذا لن يقلل من التزامنا المطلق بتفكيك "حماس" وإعادة المحتجزين".

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