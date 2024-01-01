صحيفة عبرية : مسلحو مخيم بلاطة سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت ان المسلحين في مخيم بلاطة بنابلس ، سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية خشية شن جيش الاحتلال عملية عسكرية وتدمير المخيم .

الصحيفة الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني فلسطيني قوله " منذ أمس بدأوا في الاتصال وسلموا أنفسهم ". لافتاً إلى أن عددهم في تقديره يبلغ نحو 15 شخصاً.

وقال المسؤول الفلسطيني : "هناك ضغوط شعبية كبيرة على المسلحين خشية تدمير المخيم، لذلك اتصلوا بنا وسلموا أنفسهم ومن المتوقع أن يسلم عدد آخر في وقت لاحق .

هذا ويواصل جيش الاحتلال الهجوم على مخيمي جنين طولكرم. وقال الجيش إنه عثر على متفجرات وذخيرة .

واستشهد 12 فلسطينيا خلال العدوان المستمر منذ أمس على طولكرم وجنين وطوباس.

وفي الوقت نفسه، اعلنت قوات الاحتلال والشاباك انتهاء الهجوم على مخيم الفارعة بطوباس، واستمرت العملية حوالي 30 ساعة.