الاحتلال يزعم: حماس تلاعبت بنتائج استطلاعات الرأي لمركز بحوث فلسطيني لدعم شعبيتها

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال أن الجنود عثروا في قطاع غزة على وثائق تشير إلى قيام حماس بالتلاعب بنتائج استطلاعات الرأي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR" لزيادة التأييد الشعبي لها.

بحسب ادعاء بيان جيش الاحتلال ، تثبت الوثائق جهود حماس واسع النطاق "للتلاعب بنتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني سالف الذكر بغية عرض تأييد الفلسطينين للحركة لا سيما بعد هجوم السابع من أكتوبر".

يزعم جيش الاحتلال أن الوثائق التي يتم الكشف عنها الآن تظهر نتائج استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR" من شهر مارس 2024، ويلاحظ من الوثائق التلاعب بالنتائج الحقيقية لصالح الحركة وقياداتها.

بيان جيش الاحتلال، أكد ان الوثائق لا تنطوي على أي دليل بإقامة أي تعاون من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR" مع حماس وإنما الإشارة إلى إقدام الحركة على خطوات سرية تبتغي التأثير على جهات ميدانية من خلال التلاعب بالنتائج .