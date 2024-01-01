عشرات الشهداء جنوب القطاع وتراجع الدبابات بدير البلح

غزة / سما /

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها المكثف في مختلف مناطق القطاع خاصة في رفح وخان يونس.

وأدّت غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة واد صابر جنوبي عبسان الكبيرة شرقي خان يونس إلى استشهاد خمسة مواطنين واصابة أعداد اخرى.

وكان جيش الاحتلال قصف ظهر اليوم خيام النازحين قرب سجن أصداء ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين واصابة نحو عشرين.

وارتقى سبعة شهداء في قصف مجموعة ودراجة (توكتوك) في مشروع عامر شرقي رفح ونقلوا للمشفى الأوربي جنوب شرق خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين اولًا وعندما توجه المواطنون لأنقاذهم جرى استهدافهم.

وارتقى شهيد في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وفي دير البلح كشف تراجع الدبابات الإسرائيلية عن طريق صلاح الدين بعد اسبوع من التوغل عن دمار كبير في منازل المواطنين.

وتوجه المواطنون لتفقد منازلهم وسط مخاوف من عودة الدبابات.

وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 328 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و 77 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40602 شهيدا و93855 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.