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غزة: حزب الشعب ينعى الشهداء محمد يونس وحسام عبدو وعائلتيهما

الخميس 29 أغسطس 2024 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حزب الشعب ينعى الشهداء محمد يونس وحسام عبدو وعائلتيهما



غزة / سما /

نعي حزب الشعب الفلسطيني استشهاد رفاق له خلال قصف جيش العدو الاحلالي منزليهما في غزة، وجاء في البيان:

بمزيد من الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ في أمينه العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر وأعضاء الحزب وانصاره، لعموم رفيقاته ورفاقه وشعبنا الفلسطيني، اثنين من كوادره الباسلة، هما الرفيقان المناضلان:

حسام عمر عبدو "أبو فراس" وعائلته

الذي استشهد وعدد من أبناءه وشقيقه وأبناءه فجر يوم الخميس 29/8/2024، جراء استهداف منزله بعدة صواريخ، في منطقة الميناء.

ومحمد يونس عبد الرحمن "أبو أحمد"

الذي استشهد وثلاثة من أطفاله "أحمد، نور، حور" أمس الأربعاء 28/8/2024، جراء استهداف منزله بعدة صواريخ، في خانيونس، إلى جانب استشهاد اثنين من اقربائه كانا نازحين في منزله. وكانت إبنة الرفيق الكبرى "لميس" قد استشهدت قبل أسبوع جراء قصف سابق لمنزله.

إن حزب الشعب وهو ينعى رفيقيه المناضلين حسام عبدو ( 55 عاماَ) ومحمد عبد الرحمن (42 عاما)، ويتقدم من أسرتيهما وعموم عائلتيهما، ومن رفيقات ورفاق الحزب، بخالص العزاء والمواساة، يؤكد على اعتزازه بتاريخ ودور الرفيقين الراحلين، لما تميزا به من نشاط وعطاء وانضباط وانتماء حزبي ووطني، ويعاهدهما كما كل شهداء شعبنا وجرحاه وأسراه، على الوفاء للأهداف التي ناضلوا وضحوا من أجلها.

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