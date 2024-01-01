الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بـ2.25% خلال الشهر الماضي

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج سجل ارتفاعا بنسبة 2.25% خلال شهر تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران 2024.

وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام خلال الشهر الماضي بلغت 136.24 مقارنة بـﺒ133.25 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 2.31%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 138.92 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـﺒ 135.78 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وتابع الإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.55%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 111.29 خلال شهر تموز مقارنة بـ109.60 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 5.10%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 12.72%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية انخفاضاً مقداره 14.57%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 5.76%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.64%، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.35%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

ولفت الإحصاء، إلى أن أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.10%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة.

بينما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2024، إذ استقر الرقم القياسي عند 103.04، إذ تشكل أهميته النسبية 1.41% من سلة المنتج.