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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في حيفا صباح اليوم..

الخميس 29 أغسطس 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في حيفا صباح اليوم..



وكالات - سما-

أعلنت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" صباح اليوم الخميس أنها استهدفت بالطيران المسير محطة كهرباء في حيفا.

وأعلنت المقاومة أكثر من مرة تنفيذ عمليات استهدفت قواعد أميركية في العراق وسوريا ومواقع داخل "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنه استهدف بواسطة الطيران المسيّر قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل الأراضي الفلسطينية .

وأكد الفصيل الاستمرار "في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة ورفح، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

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