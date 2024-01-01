328 يوما للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء ونسف ومربعات سكنية ..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٥٨ شهيدا و ١٣١ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٥٣٤ شهيدا و ٩٣٧٧٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق أنشطته مؤقتا في أنحاء غزة، بعد إصابة مركبة بـ10 رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة وثلاثون مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في قصف متفرق على خان يونس ورفح ووصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وواصل جيش الاحتلال تقدمه البري شرق ووسط مدينة خان يونس وسط إطلاق نار ومدفعي متواصل.

وانتشل المسعفون جثامين ستة مواطنين من منزل عائلة الشاعر الذي قضوا في قصف إسرائيلي على فيران النجار جنوب خان يونس

وفي رفح اعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 4 شهداء إثر قصف اسرائيلي استهدف منطقة عريبا شمالي مدينة رفح.

غزة والشمال

واستشهد ثمانية. مواطنين من استهداف منزل بالقرب من فندق الأمل .

واندلع حريق اثر القصف في منزلي آل جرادة وآل عبدو.

واستشهد مواطن إثر قصف الاحتلال لمنزل لعائلة كلوب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة

وسط القطاع

واستشهدت الطفلة ياسمين أبوسويرح (3 أعوام) متأثرة بجراحها جراء استهداف منزلهم فى منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط القطاع ليرتفع عدد ضحايا قصف المنزل إلى اثنين.

وارتقت شهيدة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في أرض المصري بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

واصيب خمسة مواطنين جراء استهداف منزل لعائلة الجدي في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ لم ينفجر.

واستهدف الطيران الحربي منزلا لعائلة المصري في مخيم المغازي وسط القطاع.