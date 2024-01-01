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طقس فلسطين: اجواء حارة

الخميس 29 أغسطس 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء حارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صيفيا غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صيفيا غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صيفيا غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو صيفيا غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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