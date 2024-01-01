ارتقاء 6 شهداء.. اغتيال قائد سرايا القدس "أبو شجاع" خلال معارك مع الاحتلال في طولكرم..

طولكرم/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب "أبو شجاع"، وأربعة آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

واستشهد 5 مواطنين فجر الخميس، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم نور شمس قضاء طولكرم .

ونشرت القناة 14 العبرية تفاصيل عملية اغتيال "أبو شجاع" مشيرة الى انه في حوالي الساعة الرابعة فجرًا، حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يتواجد بداخله عدد من المقاومين من بينهم أبو شجاع.

واشارت الى ان قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخًا على المبنى المحاصر، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة المقاومين.

وفي نهاية الاشتباكات استشهد قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنا مطلوبًا من المبنى.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" الخاصة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانه أن أبو شجاع "كان متورطا في العديد من العمليات المسلحة، وبتوجيه عملية إطلاق النار في شهر حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المواطن الإسرائيلي أمنون مختار، كما كان ضالعا في عمليات مسلحة أخرى"، بحسب ما ورد في البيان.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

واستُشهد شاب من مخيم طولكرم، صباح اليوم الخميس، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الثاني على التوالي.

وافادت مصادر طبية استشهاد الشاب مجد ماجد داود (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

والشهيد داود طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية.