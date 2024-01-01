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مشعل يدعو إلى العودة للعمليات الاستشهادية وفتح الصراع مع إسرائيل وتجاوز كل الحدود

الخميس 29 أغسطس 2024 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يدعو إلى العودة للعمليات الاستشهادية وفتح الصراع مع إسرائيل وتجاوز كل الحدود



الدوحة /سما/

دعا رئيس حركة “حماس” في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى “العمليات الاستشهادية”، لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وقال مشعل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير “عين على الأقصى” السنوي: “عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الاستشهادية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح”.
وأضاف: “لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيا لنا جميعا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو، -أنا مجنون-، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها، وفق “سكاي نيوز عربية””.

وتابع: “أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني”.
كما انتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأميركية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهما الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ”أسلحة الدمار”.
وذكر: “أميركا تخلت عن ورقة 2 يوليو، ثم تضع اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو صاحب الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أميركا وبعض دول الغرب للأسف”.
وأردف قائلا إن كل الروايات الإسرائيلية والأميركية، خاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأميركا ليست جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.

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