العاهل الأردني يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية

عمان / وكالات /

حذر ملك الاردن عبدالله الثاني لدى لقائه في قصر الحسينية وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.

ونبه الملك إلى أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد الملك أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم، مشددا على أنه لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد.

كما شدد الملك على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.