8 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي قرب مدرسة للنازحين شرق دير البلح

غزة /سما/

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في استهداف إسرائيلي لمحيط مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة "كواد كابتر" فتحت نيرانها على عدد من المواطنين، أمام مدرستي المنفلوطي وفلتر، شرق مستشفى شهداء الأقصى.

وعُرِف من الشهداء إبراهيم صقر أبو عويلي، صقر محمد أبو عويلي، جواد أحمد مريش، محمد عبدالله مريش، حمزة مفثد عبيد، فادي إياد جحا، واثنين مجهولي الهوية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 40 ألفًا و534 شهيدًا، بالإضافة لـ 93 ألفًا و778 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.