غزة الجديدة..جيش الاحتلال الاسرائيلي يبلغ رسميا سكان نور شمس باخلاء المخيم خلال ساعات ..

طولكرم/سما/

أكد منسق القوى الوطنية فيصل سلامة أن جيش الاحتلال ابلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بشكل رسمي دعوة سكان مخيم نور شمس باخلاء منازلهم .

واضاف أن : جيش الاحتلال اعطى سكان مخيم نور شمس 4 ساعات لمن يرغب بمغادرة المخيم وان هناك عائلات بدأت بمغادرة منازلها.

وتابع قائلا: جيش الاحتلال يقوم بتدمير الطرقات وتفجير المنازل فيما يبدو انه استعدادا لدخول مخيم نور شمس

وكشف أن هناك أكثر من 300 بيت تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في مخيم نور شمس طولكرم .

وبحسب سجلات الأونروا فان عدد سكان مخيم نور شمس 11 الف نسمة، لكن من يقيم من المخيم الان 6 آلاف شخص، بحسب سلامة.