الاحتلال: اعتقال عدد من "المطلوبين" في طولكرم وجنين

جنين/سما/

قال جيش الاحتلال قوات ان العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية تهدف الى وصفه " احباط الإرهاب في جنين وطولكرم".

وبحسب بيان الجيش انه وخلال الليلة الماضية أغارت مسيرات جوية وقضت جوا على ثلاثة مسلحين في الميدان. وقد اعتقل الجيش " مطلوبين" وعثروا على وسائل قتالية منها بندقية من طراز M-16 وأنواع ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري وصادرتها".

وخلال العملية العسكرية ، قال الجيش ان وحدة مستعربين اغتالت مسلحين اثنين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، زعم جيش الاحتلال ان دمر عبوات ناسفة تم زرعها تحت المحاور في المنطقة.