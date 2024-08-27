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الاحتلال: اعتقال عدد من "المطلوبين" في طولكرم وجنين

الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اعتقال عدد من "المطلوبين" في طولكرم وجنين



جنين/سما/

قال جيش الاحتلال قوات ان العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية تهدف الى وصفه " احباط الإرهاب في جنين وطولكرم".

وبحسب بيان الجيش انه وخلال الليلة الماضية أغارت مسيرات جوية وقضت جوا على ثلاثة مسلحين في الميدان. وقد اعتقل الجيش " مطلوبين" وعثروا على وسائل قتالية منها بندقية من طراز M-16 وأنواع ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري وصادرتها".

وخلال العملية العسكرية ، قال الجيش ان وحدة مستعربين اغتالت مسلحين اثنين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، زعم جيش الاحتلال ان دمر عبوات ناسفة تم زرعها تحت المحاور في المنطقة.

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