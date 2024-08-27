"التربية" تناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

رام الله/سما/

عقد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم؛ اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025؛ وذلك بحضور وكيل الوزارة د. نافع عساف، والوكلاء المساعدين، والمديرين العامين للتربية والتعليم.

وناقش الاجتماع أهمية التحقق من الجهوزية العامة لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكيد على حق الطلبة المقدس في التعليم خاصةً في ظل استمرار العدوان الغاشم للاحتلال على الضفة وغزة والقدس، وبحث سبل التعامل مع الطوارئ في ظل الوضع الراهن.

وفي هذا السياق أكد برهم أهمية تكامل الجهود لمتابعة أوضاع الطلبة في قطاع غزة، وإيجاد حلول للالتحاق بالعام الدراسي الجديد منذ انطلاقه، وذلك في سبيل استكمال تعليمهم الذي حُرموا منه نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ أشهر على قطاع غزة.

وخلال الاجتماع استعرض مديرو التربية مدى الجاهزية في كل مديرية لبدء العام الدراسي والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية.