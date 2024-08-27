سابقة في تاريخ إيران.. تعيين كردي سني نائبا للرئيس

طهران / وكالات /

لأول مرة في تاريخ الجمهورية الاسلامية في إيران، عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سياسيا من الأقلية الكردية السنية نائبا له لشؤون التنمية الريفية

وقال موقع الرئاسة على الإنترنت إنه "بموجب مرسوم عين الرئيس بزشكيان، عبدالكريم حسين زادة في منصب نائب الرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد نظرا إلى خبرته القيمة".

ويمثل حسين زادة، وهو إصلاحي يبلغ من العمر 44 سنة، مدينتي نقده وأشنويه (شمال غربي إيران) في البرلمان منذ عام 2012. وكان قد تحدث مرات عدة للدفاع عن حقوق السنة، الذين يشكلون نحو 10% من سكان إيران، ذات الغالبية الشيعة.

وكان بزشكيان انتقد قبل توليه الرسالة ضعف تمثيل النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية في مناصب مهمة في الدولة.

وأمس، تراجع وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف عن استقالته وعاد إلى منصبه، كمساعد خاص للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون الاستراتيجية.

وكان ظريف، أعلن في 11 أغسطس الجاري استقالته من منصبه، بعد 10 أيام من تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، عازيا ذلك إلى عدم الأخذ برأي اللجان الاستشارية في تعيين أعضاء الحكومة.

وقال حينها ظريف، إنه "من حق الرئيس أن يختار أعضاء حكومته، لكنني لست راضيا عن النتيجة وأشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من تنفيذ ما جاءت به التقييمات الفنية للجان الاستشارية وضمان حضور النساء والشباب والأقليات".