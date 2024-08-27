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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده في المواجهات الساخنة مع المقاومة بجنوب قطاع غزة

الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده في المواجهات الساخنة مع المقاومة بجنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده خلال معركة برية جنوبي قطاع غزة.
وقال في بيان، إن “الرقيب عميت فريدمان، 19 عامًا، وهو جندي في الكتيبة 932، لواء ناحال، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.
ووفقًا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 703، بينهم 339 قتلوا بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 4393 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2259 بالمعارك البرية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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