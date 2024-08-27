إصابة طفل برصاص الاحتلال في عنبتا

طولكرم/سما/

اصيب الليلة، طفل بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باصابة طفل (15 عاما)، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات في البلدة، وتم نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت دورياتها مختلف الشوارع والأحياء، وتحديدا الجبل الجنوبي، والحارة الشامية ومحيط ديوان الشراقة، والشارع الرئيسي وشارع السكة، وشارع المقبرة الشمالية.

كما نشرت دورياتها الراجلة التي اقتحمت عددا من منازل المواطنين عرف من اصحابها أحمد فقهاء، كما اقتحموا ساحة مدرسة فائق كنعان بعد خلع اقفال بوابتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

في غضون ذلك، اقتحمت دوريات الاحتلال الليلة، مدينة طولكرم من محورها الغربي.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال جابت شوارع المدينة، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

واضافت أن القوة العسكرية اقتحمت جبل النصر في مخيم نور شمس، وانتشرت دوريات المشاة بين المنازل في المنطقة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، تزامنا مع سماع اصوات اطلاق نار كثيف.