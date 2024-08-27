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"كاتس" : يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية حتى تطهير الارهاب..

الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاتس" : يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية حتى تطهير الارهاب..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الأربعاء) أن إيران تقف وراء التصعيد والعمليات في الضفة الغربية.

وردا على العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية أضاف كاتس "إن الإرهاب في الضفة الغربية هو ذراع إيراني، وتعمل إيران على إنشاء جبهة شرقية ضد إسرائيل في الضفة الغربية على غرار نموذج غزة ولبنان، من خلال تمويل وتسليح الشبان وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن."

وأضاف أيضًا: يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية، علينا أن نتعامل مع التهديد في الضفة تمامًا كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، هذه حرب ضد كل الصعاب وعلينا أن ننتصر فيها".

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