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11 شهيدا في جنين وطوباس في عملية عسكرية لجيش الاحتلال شمال الضفة

الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا في جنين وطوباس في عملية عسكرية لجيش الاحتلال شمال الضفة



جنين/سما/

بعاء، إطلاق عملية عسكرية في جنين وطولكرم بشمالي الضفة الغربية.

ومن المتوقع، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن تستمر العملية العسكرية الواسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين قرب طولكرم، وفي مدينة طوباس المجاورة، عدة أيام.

ويشارك في العملية فرقتين من جيش الاحتلال وتعمل معظم القوات بالقرب من طولكرم، في المنطقة التي وقع منها الهجوم في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الشاباك إن "قوات الجيش بدأت عملية لمكافحة ما وصفه "الإرهاب في جنين وطولكرم ". ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين، بما في ذلك مستشفى ابن سينا في جنين، لمنع المصابين من الوصول إليها، ويقوم بفحص المرضى الذين يدخلون.

وتشمل العملية العسكرية الواسعة تغطية جوية كبيرة، ومئات الجنود، كما يستخدم الجيش الجرافات، وبحسب التقارير الفلسطينية، فقد أغلق الجيش جميع مداخل مدينة جنين.

وتوزعت حصيلة شهداء العملية العسكرية على مدينتي جنين وطوباس، إذ استشهد 6 في جنين بينهم 4 بغارة جوية على مركبة قرب بلدة صير واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما سقط خمسة في طوباس بينهم اثنان بغارة جوية على منزل في مخيم الفارعة بمدينة طوباس.

شهداء مدينة جنين:

1- الشهيد قسام جبارين ابو الباسم.

2- الشهيد عاصم الضبايا.

3- الشهيد أحمد الصوص.

4- الشهيد سعيد الوهدان.

5- الشهيد حمودة أبو زميرو.

شهداء مخيم الفارعة

1- محمد صالح النبريصي

2- ابراهيم عبد الغنيمي

3- محمد مسعود نعجة

4- مراد مسعود نعجة.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، عدة مناطق في الضفة الغربية بالتحديد شمالي الضفة؛ في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 653 على الأقل، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح.

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