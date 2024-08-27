نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تعمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير.



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمحاولات كبيرة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة عبر عمليات التحرير ما يعني وجود بلاده العسكري في الميدان.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن علمية إطلاق المحتجزين تعني ضرورة التواجد العسكري في الميدان والضغط السياسي والعسكري على حركة حماس، من أجل الإفراج عنهم، سواء عن طريق المفاوضات الدائرة في مصر أو قطر أو عن طريق عمليات التحرير.





وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من داخل قطاع غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى "سوروكا".

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الجيش قام بإنقاذ المحتجز وهو على قيد الحياة من نفق في منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا أنه "لا يمكن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملية استعادة المختطف فرحان القاضي من غزة".