السعودية تصدر بيانا بعد تصريح بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة الرياض لتصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.



وقال وزارة الخارجية في بيانها: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك".



وجددت السعودية "دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية".

وقال بن غفير لمجموعة من المتطرفين اليهود صباح الأحد الماضي إنه سيبني كنيسا بالمسجد الأقصى، "انطلاقا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين".