  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت: تحرير الرهينة فرحان يقربنا من تحقيق أهداف الحرب

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: تحرير الرهينة فرحان يقربنا من تحقيق أهداف الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن عملية تحرير الرهينة فرحان القاضي من غزة هي جزء من العمليات الجرئية للجيش التي تدفع إلأى تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف غالانت أن عملة تحرير الرهينة جزء من "العمليات الجريئة والشجاعة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة".


وأكد أن "هذه العملية كانت جزء من سلسلة من الإجراءات التي قام بها الجيش الإسرائيلي والتي تقربنا من تحقيق أهداف هذه الحرب".
 


وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير أحد الرهائن ويدعى فرحان قاضي، كان محتجزا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح أن تحرير المختطف البالغ من العمر 52 عاما، تم في إطار عملية معقدة للجيش والشاباك (الأمن الداخلي)، جنوب قطاع غزة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي في بيانه أي تفاصيل حول عملية التحرير لدواعي قال إنها "أمنية".

ووصف الحالة الصحية للرهينة المحرر بـ"الطبيعية" حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير بريطاني عن خروج السنوار من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدما حيلة لجأ لها الموساد لاغتيال الضيف

مئير بن شابات يتحدث عن إنجاز كبير حققته تل أبيب في حرب غزة

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

مصر تهاجم "إسرائيل" وتحملها المسؤولية

حزب الله يشن هجوما واسعا على المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية

تعليق مساعدات الأمم المتحدة في غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير

photo_2024-08-27_15-32-56

اشتباكات عنيفة في خان يونس ودير البلح و"نتساريم".. وكمين لآليات الاحتلال في تل الهوا

66cd7ca24c59b75eca02af8f

"بلومبرغ": الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب

66cdb7024c59b747ce3ff64d

مجندة إسرائيلية: جنود الصهيونية الدينية "متعطشون للدماء والإبادة بغزة"

photo_2024-08-27_13-52-45

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية