مناصرو فلسطين يتظاهرون ضد وزير خارجية سويسرا بسبب دعمه للاحتلال (صور)

جنيف/سما/

تظاهر مناصرو فلسطين أمام مكتب الأمم المتحد في مدينة جنيف احتجاجا على دعم وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وهتف المتظاهرون، الاثنين، خلال فعالية لوزارة الخارجية السويسرية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف، بشعارات مناهضة لكاسيس ومناصرة للشعب الفلسطيني.



ووجه عشرات المشاركين في التظاهرة هتافات مناهضة للوزير السويسري لحظة اعتلائه المنصة من أجل إلقاء كلمة ضمن الفعالية التي تنظمها وزارة الخارجية.





ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية، كما أنهم رفعوا لافتات مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للعدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.



واستلقى عدد من المتظاهرين على الأرض في إشارة منهم إلى شهداء قطاع غزة الذين قتلهم جيش الاحتلال.



ووجه المتظاهرون اتهامات للحكومة السويسرية بـ"التواطؤ مع ما يحدث في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين"، ودعا بعضهم وزير الخارجية إلى تقديم استقالته من منصبه.





وتتواصل الاحتجاجات المناصرة لفلسطين في العديد من المدن الغربية والعواصم عبر العالم للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ولليوم الـ326 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ومراكز الإيواء.







وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 93 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.