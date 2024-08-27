  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد في جيش الاحتلال يحث جنوده على ارتكاب إبادة في لبنان

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد في جيش الاحتلال يحث جنوده على ارتكاب إبادة في لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت ضابطة صحة نفسية بجيش الاحتلال، أن قائدا جديدا بلواء الإسكندروني حث جنوده على ارتكاب إبادة جماعية في لبنان.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، الإثنين، لضابطة الصحة النفسية في لواء الإسكندروني بالجيش، عدي إنجيرت، ما فجّر موجة ردود فعل في إسرائيل.
ومنذ مشاركتها ذلك عبر إكس، تم حجب منشورها، لكن نسخا منه ما زالت متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “غردت ضابطة الصحة العقلية في لواء الإسكندروني عدي إنجيرت، مساء الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن القائد الجديد باللواء العقيد موشيه بيسال، يتمنى أن يرتكب المقاتلون إبادة جماعية”.


وأضافت: “أرفقت إنجيرت مع التغريدة مقتطفا من ملف أرسله العقيد بيسال إلى الجنود، كتب فيه: ستصبح قرى لبنان مقفرة، وطرقاته بلا منفذ”.


وأشارت القناة “12” العبرية، الثلاثاء، إلى أن جنود لواء الإسكندروني أدّوا أكثر من 200 يوم من الخدمة الاحتياطية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.
وبحسب القناة، فإن إنجيرت كتبت بعد تولي بيسال منصبه، أنه نشر رسالة إلى جنود اللواء قال فيها: “انضم قائد جديد إلى اللواء. بداية، أتمنى أن يرتكب المقاتلون إبادة جماعية”.


ولفتت القناة إلى أنه في منشور آخر، وصفت إنجريت الجنود من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنهم “طائفة من أكلة الموت”.


وأضافت: “ردا على ذلك، أرسل رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن، دعا فيها إلى إجراء تحقيق تأديبي واتخاذ إجراءات ضد إنجيرت”.


من جهته، كتب سموتريتش على منصة إكس، الثلاثاء: “هل هناك سبب لاستيقاظنا هذا الصباح دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي بعد أن هذه السيدة قد تم طردها من الجيش؟”.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حتى مساء الاثنين، تراجعا لافتا في الاشتباكات؛ حيث نفذت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا “محدودا” على بلدات بجنوب لبنان، فيما أعلن “حزب الله” شن هجوم وحيد على موقع عسكري إسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير بريطاني عن خروج السنوار من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدما حيلة لجأ لها الموساد لاغتيال الضيف

مئير بن شابات يتحدث عن إنجاز كبير حققته تل أبيب في حرب غزة

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

مصر تهاجم "إسرائيل" وتحملها المسؤولية

حزب الله يشن هجوما واسعا على المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية

تعليق مساعدات الأمم المتحدة في غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير

photo_2024-08-27_15-32-56

اشتباكات عنيفة في خان يونس ودير البلح و"نتساريم".. وكمين لآليات الاحتلال في تل الهوا

66cd7ca24c59b75eca02af8f

"بلومبرغ": الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب

66cdb7024c59b747ce3ff64d

مجندة إسرائيلية: جنود الصهيونية الدينية "متعطشون للدماء والإبادة بغزة"

photo_2024-08-27_13-52-45

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية