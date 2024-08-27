رؤساء بلديات مستوطنات الشمال يهاجمون حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

هاجم رؤساء المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة حكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بإهمال مستوطني الشمال والتأخر في إعادتهم إلى مناطقهم التي أجلوا منها قبل أكثر من عشرة أشهر.



وقال رئيس المجلس الإقليمي ماتيه آشر، موشيه دافيدوفيتش، لوزير التعليم يوآف كيش إنه "لن يتواصل مع الحكومة"، معربا عن غضب رؤساء البلديات الشمالية مما شعروا أنها ضربة استباقية ضعيفة ضد "حزب الله" يوم الأحد أظهرت معاملة تفضيلية لمركز البلاد.

وفي حديثه خلال لقاء رؤساء البلديات الشمالية وضباط من قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي قبل العام الدراسي الجديد، قال دافيدوفيتش إنه "لن يسمح بفتح العام الدراسي في المدارس ورياض الأطفال والمرافق التعليمية غير المحمية، في مكان لا يعرف فيه الجيش الإسرائيلي كيفية حماية الشباب".

وأضاف: "لقد أظهرتم لنا مدى احتقاركم لنا"، في إشارة إلى شكوى قادة البلدية الشمالية من أن إسرائيل هاجمت حزب الله فقط لأن وسط البلاد كان في خطر.

وتابع قائلا: "سوف نتذكركم في كتب التاريخ على أنكم الذين تخلوا عن أطفالنا".

بدوره، وصف رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى غيورا زالتس حكومة نتنياهو بـ"العصابة"، وشدد في تصريحات للقناة 12 على أنه لن يستضيف أيا من وزراء هذه الحكومة أو أعضاء الكنيست حتى استعادة الأمن في الشمال وتكون هناك خطة اقتصادية حقيقية لتنمية هذه المنطقة.

من جانبه، قال ديفيد أزولاي، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة المطلة، إن "هجمات الجيش الإسرائيلي كانت لإزالة التهديد عن مدينة تل أبيب فقط"، معتبرا أن "هناك تفرقة حقيقية بين سكان الشمال وبقية سكان إسرائيل.. دماؤنا في الشمال مختلفة عن دماء بقية سكان إسرائيل".

كما طالب رئيس مجموعة مستوطنات الجليل الشرقي بيني بن موفحار، بإبرام اتفاق مع حزب الله يعيد الأمن والاستقرار إلى مستوطنات الشمال، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 كان "خادعا" لإسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل "أصبحت بحاجة إلى مفاوضات جديدة بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح عودة المستوطنين إلى منازلهم في الشمال".