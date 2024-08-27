لبنان: 5 جرحى بقصف إسرائيلي على بلدتي المجادل وشيحين الجنوبيتين

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة المجادل وجريح في غارة استهدفت بلدة شيحين في جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح. تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه".



وأضاف: "كذلك أدت الغارة على شيحين إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه".

وفي التطورات الميدانية استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة عيتا الشعب بالقذائف المباشرة، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات.

كما نفذت مسيرة غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين موقعي الدبشة وعلي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا الشرقية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي الناقورة وبرج الملوك.

ونفذ الطيران الحربي غارة جوية استهدفت بلدة شيحين، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي والاستطلاعي والمسير فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.