  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحرير رهينة إسرائيلي من جنوب قطاع غزة، دون أن يكشف عن تفاصيل العملية، فيما قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إنه "تمكن من الهرب".

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم اليوم تحرير المختطف الاسرائيلي كايد فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط والذي اختطف من قبل حماس في السابع من أكتوبر الماضي".

 

وأوضح أنه "تم تحرير المختطف من قبل أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن القاضي من الشتات البدوي وهو أب لـ11 طفلا، يعيش بالقرب من رهط ويعمل في مصنع تعبئة في كيبوتس ماجن حيث تم اختطافه، وهرب من خاطفيه في منطقة رفح.

وقد رفض الجيش الإسرائيلي تأكيد هذه المعلومات، وقال في بيان: "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظرا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة".

وذكر موقع Ynet أن القاضي هو أحد البدو الستة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر، وهو الرهينة الثامن الذي يتم إنقاذه حيا من قطاع غزة منذ بداية الحرب.

في يونيو الماضي، وفي "عملية أرنون"، تم إنقاذ 4 رهائن من النصيرات في وسط القطاع.

وفي فبراير، تم إنقاذ رهينتين من الطوافة، وفي نهاية أكتوبر، تم إنقاذ جندي.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير بريطاني عن خروج السنوار من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدما حيلة لجأ لها الموساد لاغتيال الضيف

مئير بن شابات يتحدث عن إنجاز كبير حققته تل أبيب في حرب غزة

مزاعم إسرائيلية خطيرة ضد مصر حول هجوم بالمسيرات والصواريخ

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

مصدر إسرائيلي يتحدث عن مطلب لـ"نتنياهو" يثير غضب مصر

مصر تهاجم "إسرائيل" وتحملها المسؤولية

منذ فجر اليوم.. 41 شهيدا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

66cdb7024c59b747ce3ff64d

مجندة إسرائيلية: جنود الصهيونية الدينية "متعطشون للدماء والإبادة بغزة"

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

مقترح صادم للوسطاء: نتنياهو يقترح “حفر قنوات في نتساريم لا تسمح بعبور مركبات”..

تسريب صوتي خطير يحدد فيه نتنياهو نواياه حول صفقة غزة وايران وحزب الله…

شهداء مخيم نور شمس-8c7d2024-5055-4b9f-88da-a74f89d16aa2

خمسة شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية