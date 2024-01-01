الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة من غزة بعملية "معقدة"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحرير رهينة إسرائيلي من جنوب قطاع غزة، دون أن يكشف عن تفاصيل العملية، فيما قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إنه "تمكن من الهرب".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم اليوم تحرير المختطف الاسرائيلي كايد فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط والذي اختطف من قبل حماس في السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضح أنه "تم تحرير المختطف من قبل أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن القاضي من الشتات البدوي وهو أب لـ11 طفلا، يعيش بالقرب من رهط ويعمل في مصنع تعبئة في كيبوتس ماجن حيث تم اختطافه، وهرب من خاطفيه في منطقة رفح.

وقد رفض الجيش الإسرائيلي تأكيد هذه المعلومات، وقال في بيان: "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظرا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة".

وذكر موقع Ynet أن القاضي هو أحد البدو الستة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر، وهو الرهينة الثامن الذي يتم إنقاذه حيا من قطاع غزة منذ بداية الحرب.

في يونيو الماضي، وفي "عملية أرنون"، تم إنقاذ 4 رهائن من النصيرات في وسط القطاع.

وفي فبراير، تم إنقاذ رهينتين من الطوافة، وفي نهاية أكتوبر، تم إنقاذ جندي.