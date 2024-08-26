الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أدت التوترات الأمنية في إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي لبضع ساعات بداية الأسبوع، إلى موجة أخرى من إلغاء الرحلات الجوية.

بينما استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء. ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها .

فقد أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء رحلاتها حتى الأربعاء 28 أغسطس، كما ألغت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا رحلاتها حتى 28 أغسطس.

وأعلنت شركة طيران airBaltic ، شركة الطيران اللاتفية، تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 2 سبتمبر.

وقامت الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) بتمديد إلغاء الرحلات حتى 3 سبتمبر .

بينما يواصل طيران أوروبا الطيران كالمعتاد. تواصل شركة Blue Bird أيضًا الطيران وقد أضافت رحلات إلى أثينا وكريت ولارنكا في الأيام المقبلة.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها تجدد رحلاتها إلى إسرائيل حسب الجدول المعتاد. كما استأنفت شركة الطيران اليونانية Aegean Airlines رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس.

ومن المفترض أن تعود شركة الطيران البولندية LOT إلى رحلاتها إلى إسرائيل في 27 أغسطس أيضًا، بدءًا من المساء.

تشير صحيفة يديعوت احرنوت أن هناك قائمة طويلة من شركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها لفترة طويلة بسبب الخوف من التصعيد الأمني.

وألغت شركة رينييه العملاقة الإيرلندية منخفضة التكلفة جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية سبتمبر.

وألغت مجموعة لفتهانزا ، التي تضم شركات الخطوط الجوية لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينجز ، جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 2 سبتمبر .

وألغت شركة الطيران الهولندية ترانسافيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس 2025.

وألغت تاروم رحلاتها حتى 26 أكتوبر.

وأعلنت شركة طيران الهند ، شركة الطيران الوطنية الهندية، أنها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى 24 أكتوبر.

وأعلنت شركة دلتا إيرلاينز أن إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى إسرائيل سيستمر حتى 31 أكتوبر.

وأعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى إشعار آخر.

كذلك أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية مارس 2025.

وأعلنت شركة إيزي جيت أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أبريل 2025. وأعلنت الشركة البريطانية منخفضة التكلفة، التي أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر، أنها لن تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب حتى أبريل 2025.