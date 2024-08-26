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326 يوما للعدوان على غزة : عشرات الشهداء في مجازر مستمرة

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
326 يوما للعدوان على غزة : عشرات الشهداء في مجازر مستمرة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٣٠ شهيداو ٦٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٤٣٥ شهيداو ٩٣٥٣٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأكملت الدبابات الاسرائيلية انسحابها من مدينة حمد شمال خان يونس مخلفة دمارا كبيرا في البنايات.
وواصل جيش الاحتلال قصف مختلف أنحاء المدينة.
واستشهد ٢١ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم خمسة في قصف سيارة شمال غربي المدينة.
وارتقى شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وانتشل المسعفون خمسة شهداء من شمال رفح التي يواصل جيش الاحتلال قصف المنازل فيها.
وحفر اليوم قصف الاحتلال منزلا لعائلة فروانة في الحي الهولندي بخان يونس.
غزة والشمال
واستشهد سبعة مواطنين و إصابات في استهداف منزل لعائلة زينو في شارع يافا شرق مدينة غزة.
وارتفع عدد الشهداء الى سبعة في استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد بها نازحين من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.
وكان جيش الاحتلال قصف ميناء الصيادين في وقت سابق ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين فيما استشهد ثلاثة اخرين في قصف تجمع قرب مدرسة الإمام الشافعي.
واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف بسطة لبيع المواد الغذائية بمخيم جباليا.
وسط القطاع
واستشهد ستة مواطنين في قصف شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال جمعية سواعد في محيط مول أبو صفر بدير البلح.
واصيب تسعة مواطنين في قصف منزل لعائلة وشاح بمخيم البريج وسط القطاع.

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