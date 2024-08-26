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خمسة شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس



طولكرم/سما/

استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

وذكرت مراسلتنا، أن أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين، ما أدى لاستشهاد: مهند كمال قرعاوي (19 عاما) وجبريل غسان جبريل من قلقيلية (20 عاما) والطفل عدنان أيسر جابر (15 عاما) ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما) والطفل محمد أحمد محمد عليان (16 عاما).

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الثلاثاء في المحافظة.

ونددت بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، محملة المجتمع الدولي مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة.

وباستشهاد المواطنين الخمسة في مخيم نور شمس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 650 شهيدا.

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