كمين للقسام ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس (شاهد)

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حمس عن تنفيذ كمين محكم استهدف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتحصنة داخل أحد المنازل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وكشفت كتائب القسام في مقطع نشرته عبر قناتها على تطبيق "تيليغرام" أنه جرى تنفيذ الكمين على مرحلتين: "الأولى باستهداف قوة صهيونية تحصنت في أحد المنازل بقذيفة "TBG" وقذيفة مضادة للأفراد، والثانية بتفجير عين نفق بقوة صهيونية مكونة من 5 جنود".



وتحدث أحد مقاتلي القسام خلال المقطع ليوضح أن المبنى الذي يتم رصده دخله 23 جنديا إسرائيليا، إضافة إلى تواجد قواته خاصة داخله بشكل مسبق.

وجرى توضيح ذلك من خلال رسم أعده أعضاء القسام للمبنى، ليتم شرح الخطوة الثانية أيضا من الكمين والمكان الموقع أن يتواجد فيه الجنود بعد عملية الاستهداف.

وأظهر المقطع بعدها تجهيز العبوات المتفجرة والقذائف، ثم التوجه إلى تفخيخ عين النفق.



وتضمن المقطع بعدها رصدا دقيقا للمبنى مع إظهار الملامح الواضحة لبعض جنود الاحتلال، ومن ثم استهدافه بالقذائف كما هو مخطط.

واختتم المقطع بمشهد للحظة تفجير عين النفق المفخخ مسبقا.