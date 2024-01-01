حزب الله يشن هجوما واسعا على المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية

بيروت/سما/

أطلق " أطلق عدة مسيرات انقضاضية باتجاه الجليل الغربي وسط دوي صفارات الانذار في 15 مستوطنة إسرائيلية.



وقال مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي إن 3 طائرات مسيرة انفجرت في منطقة اييليت هشاحر.

ودوت صفارات الإنذار تدوي في شلومي، بتست، عفدون، ونيفيه زيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل

وبحسب صحيفة "معاريف" تم أيضا إطلاق قرابة 20 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الأحد أنها شنت عملية إستباقية على حزب الله جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيرات في شمال إسرائيل على مقربة من تل أبيب، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في يوليو المنصرم.

وبينما أعلن حزب الله وتل أبيب، انتهاء حادث الأحد، إلا أن الجانبين واصلا استهدافاتهما الاعتيادية منذ 8 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله أنه جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بشن استهدافات جوية ومدفعية على أهداف داخل لبنان.

ومن جانبها قالت صحيفة معاريف العبرية الأحد، إنه من المرجح أن يشن الجيش الإسرائيلي "هجوما استباقيا" آخر ضد حزب الله هذا الأسبوع.