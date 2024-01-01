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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنقل مشهدا كارثيا من غزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنقل مشهدا كارثيا من غزة



غزة/سما/

قال أجيت سونغاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن هناك عائلات في قطاع غزة تقضي يومها دون تناول طعام، واصفا الوضع بالكارثي.


وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الوضع في غزة ليس سوى كارثة".

وقال إنه واكب في مدينة رفح حياة النازحين الذين طلبت منهم السلطات الإسرائيلية مغادرة منازلهم، والذين ليس لديهم مأوى ويعيشون في حالة من اليأس.

ولفت إلى أن سكان غزة الذين عانوا منذ فترة طويلة يجدون أنفسهم عالقين وسط أعمال عنف متصاعدة.

وأكد سونغاي أن المرافق الصحية والمدارس ومرافق التعليم التابعة للأمم المتحدة والمناطق السكنية في منطقة خان يونس تتعرض لهجوم مستمر.

وأضاف: "لقد سمعت قصصا عن عائلات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم إذا كانت محظوظة. هناك عائلات في غزة تقضي يومها دون تناول الطعام".

وأشار سونغاي إلى أن إسرائيل أصدرت 13 أمر إخلاء في أغسطس، لافتا إلى أن حتى موظفي منظمات الإغاثة في غزة اضطروا أيضا للنزوح.

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