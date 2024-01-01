القاهرة/سما/

أفادت قناة "القاهرة 24" نقلا عن مصدر رفيع المستوى، تجديد مصر تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا.

مصر تجدد رفضها التواجد الإسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

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وشدد المصدر على أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، بما يتوافق مع أمنها القومي، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

ويبقى محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة إحدى العقبات التي يضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشرط رئيس في مفاوضات القاهرة.

وترفض القاهرة بشكل قاطع اقتراحات إسرائيلية وأمريكية تهدف إلى التوصل إلى تسوية بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقة.

ويبلغ طول هذا المحور نحو 14 كيلومترا، من ساحل البحر المتوسط، حتى معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع. وقد ظهر محور فيلادلفيا على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وأنشئ عليه معبر رفح الحيوي، الذي يمثل المنفذ الرئيس لسكان قطاع غزة، على العالم الخارجي.

وقبل أيام ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن نتنياهو قبل طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب جزئي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن حتى تتقدم المفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن القاهرة وافقت على تسليم مقترح الخرائط المحدثة لانتشار القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إلى حركة حماس، وذلك بعد أن دعمت واشنطن الموقف الإسرائيلي بشأن تراجع محدود للقوات عن المحور.

واستبعد موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن توافق حماس على بقاء القوات الإسرائيلية حسب المواقع التي تظهر في الخرائط المحدثة لمقترح الاتفاق.