هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب شرق عدن

وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقريرا عن اقتراب قارب صغير بسرعة عالية من الربع الأيمن من السفينة. ووقع الحادث على مسافة 55 ميلا بحريا جنوب شرق عدن باليمن، مبينة أن القارب كان على متنه 8 أو 10 أشخاص إلا أنه لم يكن هناك أي سلاح.

ومنذ بداية حرب غزة في أكتوبر، استهدف أنصار الله أكثر من 80 سفينة في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وتمكنوا من الاستيلاء على سفينة وأغرقوا اثنتين أخريين، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة.

ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة انتقاما للحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وفي ظل هذه التوترات، أثار اغتيال المسؤول السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران المخاوف من صراع أوسع، مما دفع الجيش الأمريكي لإرسال طائرات مقاتلة إضافية من طراز "إف-22" إلى المنطقة، وأمر الغواصة الموجهة بالصواريخ "يو إس إس جورجيا" بالتوجه إلى الشرق الأوسط، بينما تتواجد مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في خليج عمان.