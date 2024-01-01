  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير الفلسطيني: وجهنا طلبا لروسيا بشأن زيارة عباس إلى غزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفلسطيني: وجهنا طلبا لروسيا بشأن زيارة عباس إلى غزة



موسكو/سما/

صرح سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل اليوم الاثنين بأن رام الله طلبت من موسكو الدعم في الجهود من أجل إنجاح الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.


وقال نوفل خلال مؤتمر صحفي في موسكو متحدثا عن الزيارة التي أعلن عباس في وقت سابق هذا الشهر عزمه على القيام بها إلى غزة: "قرار السيد الرئيس بالذهاب إلى قطاع غزة هو محاولة لبذل جهود جادة لوقف إطلاق النار في غزة.. لقد طلبنا من جميع الشعوب الشقيقة والصديقة الدعم في هذه القضية.. وطلبنا ذلك من روسيا أيضا".


كما كشف نوفل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا رسميا نظيره الفلسطيني للمشاركة في قمة بريكس التي ستعقد في قازان في أكتوبر المقبل، وأضاف أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق لعقد جلسة للجنة الاقتصادية الروسية الفلسطينية الحكومية في ديسمبر في موسكو.

وقال: "لقد تلقينا دعوة من الرئيس بوتين للرئيس عباس،.. لكننا سنرى ما إذا كان سيشارك رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الشيء الأكثر أهمية هو أننا (ممثلو فلسطين) سنشارك في هذا الحدث".

وأضاف: "بعد مشاركتنا الأولى في القمة، سنرسل طلبا للانضمام إلى هذه المجموعة. ووعد الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بأن تكون هناك جلسة مخصصة بالكامل لفلسطين، لذلك لدينا توقعات بالغة الإيجابية بشأن هذه القمة".

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تعلن عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة

لهذه الاسباب فشلت محادثات القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة….

المخفي أعظم! لماذا لا ينفي الكيان إصابة مقّر الموساد والاستخبارات العسكريّة في (غليلوت) بصواريخ حزب الله؟

"هآرتس": خسائر تاريخية خلال حرب غزة

ترامب يعلق على هجوم "إسرائيل" الاستباقي ضد لبنان

ما هي قاعدة "غليلوت" التي أعلن نصر الله استهدافها انتقاما لفؤاد شكر؟

فيديو: “القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين جنوب مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز: "إسرائيل" وحزب الله يتحركان بسرعة للحديث عن الاحتواء بعد الهجمات الأخيرة

66cc810d4236045a471def16

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنقل مشهدا كارثيا من غزة

66cc7b0342360474e66f5159

مصر تجدد رفضها التواجد الإسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

66cc302e4c59b773c2644589

مزاعم إسرائيلية خطيرة ضد مصر حول هجوم بالمسيرات والصواريخ

66cc2a714236045ac22f0e5b

مصدر إسرائيلي يتحدث عن مطلب لـ"نتنياهو" يثير غضب مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية