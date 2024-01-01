السفير الفلسطيني: وجهنا طلبا لروسيا بشأن زيارة عباس إلى غزة

موسكو/سما/

صرح سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل اليوم الاثنين بأن رام الله طلبت من موسكو الدعم في الجهود من أجل إنجاح الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.



وقال نوفل خلال مؤتمر صحفي في موسكو متحدثا عن الزيارة التي أعلن عباس في وقت سابق هذا الشهر عزمه على القيام بها إلى غزة: "قرار السيد الرئيس بالذهاب إلى قطاع غزة هو محاولة لبذل جهود جادة لوقف إطلاق النار في غزة.. لقد طلبنا من جميع الشعوب الشقيقة والصديقة الدعم في هذه القضية.. وطلبنا ذلك من روسيا أيضا".



كما كشف نوفل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا رسميا نظيره الفلسطيني للمشاركة في قمة بريكس التي ستعقد في قازان في أكتوبر المقبل، وأضاف أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق لعقد جلسة للجنة الاقتصادية الروسية الفلسطينية الحكومية في ديسمبر في موسكو.

وقال: "لقد تلقينا دعوة من الرئيس بوتين للرئيس عباس،.. لكننا سنرى ما إذا كان سيشارك رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الشيء الأكثر أهمية هو أننا (ممثلو فلسطين) سنشارك في هذا الحدث".

وأضاف: "بعد مشاركتنا الأولى في القمة، سنرسل طلبا للانضمام إلى هذه المجموعة. ووعد الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بأن تكون هناك جلسة مخصصة بالكامل لفلسطين، لذلك لدينا توقعات بالغة الإيجابية بشأن هذه القمة".