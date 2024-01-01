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بن غفير يدعو غالانت إلى شن حرب ضد "حزب الله"

الإثنين 26 أغسطس 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يدعو غالانت إلى شن حرب ضد "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على منتقدي إعلانه أن اليهود يمكنهم الصلاة في الحرم القدسي، متهما وزير الدفاع يوآف غالانت بالفشل في مواجهة حماس وحزب الله.


وفي إشارة إلى المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل وقف القتال في القطاع قال بن غفير إن "غالانت كان لينا عندما واجه حماس وهو يجر إسرائيل إلى صفقة عقيمة".


واعتبر أن "غالانت اختار الاستمرار في السياسات التدميرية ذات المفهوم (العسكري) الانهزامي ضد حزب الله في الشمال أيضا"، مضيفا: "يجب على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله، من شأنها أن تزيل التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".


وفي وقت سابق، اتهم بيان منسوب إلى "المحيطين ببن غفير" نقلته وسائل إعلام عبرية، وزير الداخلية موشيه أربيل بأنه "يساري متطرف يتملق باستمرار اليسار، العرب، النظام القضائي، وفي حالة جبل الهيكل، يتملق حماس والأوقاف".

وحذر غالانت وأربيل من أن تصريحات بن غفير قد تعرض إسرائيل للخطر، ودعا الأخير إلى إقالته.

#ايتمار بن غفير

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